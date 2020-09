Sabato e domenica prova la nuova Yaris Hybrid da Didiauto 2

Sabato 5 e domenica 6 settembre lo showroom di Didiauto 2 apre le sue porte al pubblico per scoprire l'ibrido migliore di sempre. La concessionaria barlettana dedica questo weekend al nuovo modello di casa Toyota. Prestazioni, efficienza e connettività incontrano la tecnologia ibrida nella Nuova Yaris Hybrid.Nuova Yaris Hybrid colpisce già dallo stile, le linee sportive trasmettono una sensazione di energia e dinamismo, e la qualità degli interni rivela una city car inarrestabile anche sotto il profilo del comfort e del piacere di guida.Didiauto 2 ti aspetta sabato (mattina 9.00-13.00 / pomeriggio 16.00-20.00) e domenica (solo mattina 9.00-13.00 ) in via Trani 16, a Barletta, per provarla, e a seguire potrai partecipare alla degustazione di vini offerta dalla Cantina Diomede.Una coccola per i clienti affezionati e per i nuovi acquirenti interessati a scoprire la Nuova Yaris Hybrid, l'ibrido migliore di sempre, grazie alla consulenza e alla professionalità degli esperti di Didiauto 2.