Sabato i funerali di Teresa di Tondo, proclamato lutto cittadino

Intanto indaga la Procura di Trani per tentare di ricostruire cosa possa essere successo domenica nella villetta di contrada Santa Lucia, teatro del terribile omicidio-suicidio. Quanto al movente apparirebbe un delitto d'impeto avvenuto al culmine di una lite, non affatto premeditato, ipotesi favorita dal gesto dell'uomo che, secondo una ipotesi di ricostruzione dei fatti, resosi conto di quanto aveva commesso, avrebbe deciso di togliersi la vita.



Nessun dubbio invece sull'arma del delitto che i Carabinieri del Nucleo Investigativo che stanno collaborando con la Procura della villetta di Contrada Santa Lucia - ancora sotto sequestro per proseguire le indagini - hanno rinvenuto e sequestrato: un coltello da cucina con cui sarebbero stati inferti alla povera Teresa più colpi, alla schiena e all'addome.

Si svolgeranno sabato 21 gennaio, alle ore 16, i funerali di Teresa di Tondo, la 44enne di Trani, ucciso per mano del compagno Massimo Petrilli, che poi si è tolto la vita. Dopo l'esame autoptico eseguito ieri nell'Istituto di Medicina Legale a Bari su entrambi i corpi dei coniugi, questa mattina è previsto il nulla osta da parte del magistrato per il rilascio della salma ai parenti e di conseguenza lo svolgimento del rito funebre. A Trani sarà lutto cittadino con bandiere a mezz'asta in concomitanza con lo svolgimento delle esequie. Per Massimo Petrelli nessun rito funebre ma solo una benedizione nel Cimitero comunale.