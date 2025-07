Saluto al comandante Cassano, alla Guardia di Finanza BAT arriva Di Cagno

Powered by

Il SILF BAT (Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri – di Barletta-Andria-Trani) rivolge un cordiale saluto al Colonnello Pierluca Cassano, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani, trasferito a Roma per un nuovo incarico presso il Comando Generale.«Nel corso del suo mandato nella nostra provincia, il Colonnello Cassano ha sempre garantito un'interlocuzione corretta ed equilibrata con le associazioni sindacali, dimostrando attenzione ai momenti di confronto e apertura all'ascolto delle istanze portate avanti dal SILF», così dichiara il SILF.«Apprezziamo in particolare lo stile istituzionale con cui ha gestito i rapporti con il personale e con le rappresentanze, favorendo – pur nei limiti del proprio ruolo – un clima improntato alla correttezza, alla trasparenza e al rispetto reciproco. Va inoltre riconosciuto che il Comandante ha sempre privilegiato un rapporto umano con il personale, aspetto che gli è stato espressamente riconosciuto da tutti i militari in servizio nella provincia Barletta-Andria-Trani», continua.«Siamo convinti che anche nel nuovo incarico saprà operare con la sua consueta professionalità e altissimo senso delle istituzioni. Nel contempo, rivolgiamo un augurio di buon lavoro al nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani, Colonnello Andrea Di Cagno, con l'auspicio che si possa proseguire nel segno di un dialogo aperto, costruttivo e orientato al benessere del personale», conclude.