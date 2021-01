San Sebastiano, il bilancio dell'attività della Polizia locale di Trani nel 2020

Causa emergenza sanitaria, quest'anno non sono state programmate iniziative istituzionali in occasione di San Sebastiano, patrono delle polizie locali d'Italia. La ricorrenza è comunque occasione per la diffusione dei dati sull'attività svolta dalla Polizia Locale di Trani nel corso del 2020 ( scarica qui l'allegato ).Il sindaco della città, Amedeo Bottaro, ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale alle donne e agli uomini della Polizia locale tranese per lo straordinario impegno profuso in questo anno così difficile a tutela della salute dell'intera comunità.