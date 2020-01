San Sebastiano: la Polizia locale ieri in festa

Social Video 1 minuto San Sebastiano Trani

È stato celebrato ieri, domenica 19 gennaio a Trani, San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale – Locale d'Italia con una solenne Messa, presso la chiesa di San Giuseppe, officiata da don Francesco La Notte.Al termine del rito religioso il comandante della Polizia locale di Trani, Leonardo Cuocci Martorano, ha illustrato l'attività svolta dal Corpo di Polizia locale nell'ultimo anno. La relazione sarà poi pubblicata sul sito Internet del Comune di Trani. Alla cerimonia è intervenuto il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro: «Abbiamo abbattuto quel muro che si era creato tra la Polizia municipale e la cittadinanza. Ci troviamo in un periodo di grande rilancio del corpo, sia in termini di mezzi che di persone. Grandi meriti al Comandante Cuocci, all'assessore Cecilia Di Lernia e a tutto il lavoro di squadra che ha portato ad una rivoluzione».«E' stato un anno importante per il corpo - ha aggiunto il comandante Cuocci -. I miei uomini hanno fatto grandi sacrifici, sono stati presenti sul territorio anche se in numero ridotto, però abbiamo cercato di dare il massimo e i cittadini hanno avvertito la nostra presenza».