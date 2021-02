San Valentino, Confesercenti Bat lancia "La Card del Cuore"

La Confesercenti Provinciale Bat continua il suo percorso di supporto alle attività commerciali del territorio provinciale. In occasione della festa degli innamorati lanciaL'iniziativa è rivolta a tutte le attività del settore: ristorazione, moda, accessori, profumeria, gioielleria e simili. In un momento di difficoltà per l'intero paese, dovuta alla pandemia, la Confesercenti Provinciale propone di incentivare a livello sperimentale il commercio locale durante il periodo di San Valentino.Chiunque fosse interessato ad aderire alla "Special Promo" potrà promuovere l'iniziativa all'interno del proprio esercizio su prodotti preselezionati a cui verrà aggiunto un ulteriore sconto dellaI singoli esercizi determineranno liberamente a quanti clienti distribuire la Card personalizzandone la percentuale di sconto a partire da 10%.di coloreè rivolta alle attività del settore moda (abbigliamento, accessori, profumeria, gioielleria e simili).di coloreè rivolta alle attività di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, pub, bar, pasticcerie e simili).Sarà cura di Confesercenti Provinciale BAT proporre lo start up comunicativo, ma si chiede agli esercenti di diffonderlo. Per adesioni inviare mail a segreteria@confesercentibat.it