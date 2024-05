Santa Rita e Orchestra BaldasSound, prima la festa, poi il concerto

Una festa molto sentita dai tranesi. Una tradizione sempre viva ed una devozione che si alimenta di generazione in generazione. Il 22 maggio si festeggia Santa Rita, da qualche anno venerata nella chiesa di San Giovanni. Quest'anno il nuovo parroco don Gaetano Lops, fresco di nomina come "parroco della Cattedrale", secondo l'"etichetta" storica che vuole il parroco di San Giovanni "fregiarsi" di questo appellativo caro ai tranesi, intende rinnovare le tradizioni dei festeggiamenti per il 22 maggio come momento di preghiera, di rose, simbolo di Santa Rita e richiamo alla famosa "spina" che la "colpì" come segno dell'amore di Cristo.Una delle prime feste religiose della "bella stagione" che vede molte donne tranesi affezionate alla Santa di Cascia, come emblema di figura materna e moglie modello, nonostante le "vicissitudini" di suo marito, che finì ucciso negli sviluppi di una faida contro di lui che dovette soccombere ad un agguato. Nonostante questo Rita restò emblema di amore materno e punto di riferimento per gli affetti che confluiscono nel focolare.La festa di Santa Rita, per volontà di don Gaetano e dell'omonima Confraternita dedita alla devozione della Santa di Cascia, si arricchisce, come negli ultimi anni, di un pregevole appuntamento musicale che si terrà domani 23 maggio a partire dalle 20 presso la chiesa di San Giovanni in via Beltrani. L'evento, promosso dalla Confraternita di Santa Rita e dal Comune di Trani, prevede l'esibizione in un concerto dell'orchestra della scuola Baldassarre, la "BaldasSound", diretta dal Maestro, prof. Alessandro Giusto. La scuola Baldassarre, diretta dal Dirigente, dott. Marco Galiano rinnova dunque l'impegno e la presenza sul terriorio con la promozione dei suoi giovani talenti lanciati da un'orchestra che ormai da diversi anni raccoglie un grande consenso di pubblico e di critica e guarda con interesse alla collaborazione con altre realtà ed enti cittadini.