Sapori di Puglia in festa a Trani
Dal 5 al 7/9 al Monastero con 100 chef, 100 rosati e prodotti d'eccellenza
Trani - giovedì 4 settembre 2025 Comunicato Stampa
Dal 5 al 7 settembre 2025, la suggestiva cornice del Monastero di Colonna a Trani ospiterà la 27esima edizione del Buona Puglia Food Festival, un grande evento che celebra le eccellenze enogastronomiche della Puglia. Organizzata dall'Associazione Buona Puglia in collaborazione con partner di prestigio come Gambero Rosso, la manifestazione si preannuncia come un viaggio sensoriale nel gusto pugliese.
I protagonisti saranno:
- 100 Chef e Pizzaioli: Artisti del gusto provenienti da tutta Italia che reinterpreteranno i piatti della tradizione e proporranno creazioni gourmet.
- 100 Vini Rosati: Una vasta selezione dei migliori rosati della regione sarà in degustazione libera.
Saranno valorizzati i prodotti DOP, IGP e PAT del territorio, come il Biscotto di Ceglie, la Cipolla Bianca di Margherita, il Tartufo della Murgia e il Sospiro di Bisceglie.
L'evento offrirà un ricco programma con un Mercatino dei produttori, un Oil Bar per la degustazione di oli extravergine, cooking show, masterclass e musica jazz dal vivo. L'obiettivo è esaltare i sapori autentici della Puglia e promuovere un turismo enogastronomico di qualità. Info dal sito: www.buonapuglia.it
