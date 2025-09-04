Sapori di Puglia in festa a Trani. <span>Foto Credits </span>
Sapori di Puglia in festa a Trani. Foto Credits
Eventi e cultura

Sapori di Puglia in festa a Trani

Dal 5 al 7/9 al Monastero con 100 chef, 100 rosati e prodotti d'eccellenza

Trani - giovedì 4 settembre 2025 Comunicato Stampa
Dal 5 al 7 settembre 2025, la suggestiva cornice del Monastero di Colonna a Trani ospiterà la 27esima edizione del Buona Puglia Food Festival, un grande evento che celebra le eccellenze enogastronomiche della Puglia. Organizzata dall'Associazione Buona Puglia in collaborazione con partner di prestigio come Gambero Rosso, la manifestazione si preannuncia come un viaggio sensoriale nel gusto pugliese.

I protagonisti saranno:
- 100 Chef e Pizzaioli: Artisti del gusto provenienti da tutta Italia che reinterpreteranno i piatti della tradizione e proporranno creazioni gourmet.
- 100 Vini Rosati: Una vasta selezione dei migliori rosati della regione sarà in degustazione libera.

Saranno valorizzati i prodotti DOP, IGP e PAT del territorio, come il Biscotto di Ceglie, la Cipolla Bianca di Margherita, il Tartufo della Murgia e il Sospiro di Bisceglie.
L'evento offrirà un ricco programma con un Mercatino dei produttori, un Oil Bar per la degustazione di oli extravergine, cooking show, masterclass e musica jazz dal vivo. L'obiettivo è esaltare i sapori autentici della Puglia e promuovere un turismo enogastronomico di qualità. Info dal sito: www.buonapuglia.it
Sapori di Puglia in festa a Trani
Sapori di Puglia in festa a Trani © Credits
  • Trani Estate 2025
Altri contenuti a tema
Musica e natura a Palazzo Discanno, arriva il concerto "Riflessi" Musica e natura a Palazzo Discanno, arriva il concerto "Riflessi" La Fondazione Ciccolini presenta l'evento con la giovane artista Carlotta Ciampa
La famiglia Imbarazzi sbarca a Trani: arriva lo show di Mandrake Attualità La famiglia Imbarazzi sbarca a Trani: arriva lo show di Mandrake L'irriverente comicità di Giuseppe Ninno, dal web al palco di Piazza Re Manfredi
Antonio Masullo presenta a Trani "La trilogia del male" Associazioni Antonio Masullo presenta a Trani "La trilogia del male" Un evento di alto profilo culturale per riflettere sulle sfide etiche del nostro tempo
Zaid Ayasa e Anna Gataleta inaugurano heART of Gaza a HUB PortaNova Zaid Ayasa e Anna Gataleta inaugurano heART of Gaza a HUB PortaNova Una mostra che offre uno sguardo autentico sull’infanzia palestinese
"Festa dei Popoli", Trani si riunisce nel nome della condivisione "Festa dei Popoli", Trani si riunisce nel nome della condivisione Dal cibo alle danze, la città ha celebrato l’incontro tra culture e identità diverse, dedicandolo al popolo palestinese
HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità" HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità" Uno sguardo in bianco e nero su fede, identità e quotidianità attraverso l'obiettivo di Silvia Amicarelli
Grande seguito a Trani per Agostino Picicco Grande seguito a Trani per Agostino Picicco La presentazione del libro "Esserci per Esserci" presso lo Sporting Club di Trani a cura dell’associazione “L’Ebanista”
“Gli amici di Saverio”, a Trani il 3° memorial dedicato a Saverio Di Meo Attualità “Gli amici di Saverio”, a Trani il 3° memorial dedicato a Saverio Di Meo Sport disabilità e inclusione al centro del memorial dedicato a Saverio Di Meo, ultras e padre di Savino celebrato presso il centro “Jobel”
"Aperti X Ferie ", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi
4 settembre 2025 "Aperti X Ferie", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi
Tribunale, il tempo stringe
4 settembre 2025 Tribunale, il tempo stringe
Articolo 97 lancia "Progetto Donna " a Trani
4 settembre 2025 Articolo 97 lancia "Progetto Donna" a Trani
Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
3 settembre 2025 Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
1
Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
3 settembre 2025 Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani
3 settembre 2025 Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani
Asl BT, annunciate le nuove misure per ridurre le liste d’attesa
3 settembre 2025 Asl BT, annunciate le nuove misure per ridurre le liste d’attesa
Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso
3 settembre 2025 Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso
Festa dei Popoli 2025, Trani si conferma città di incontro e solidarietà
3 settembre 2025 Festa dei Popoli 2025, Trani si conferma città di incontro e solidarietà
Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti "
3 settembre 2025 Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.