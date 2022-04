Sarà rimesso in funzione l'orologio "floreale" della villa comunale: la spesa prevista è di 760 euro. L'incarico per la riparazione dell'orologio della villa comunale è oggetto di una determina dirigenziale dell'area lavori pubblici: l'ufficio aveva riscontrato con nota del 20 aprile 2021 "la mancanza dell'orologio presso la villa comunale ed ha chiesto contezza alla ditta manutentrice circa lo stato dell'arte del suddetto", facente parte dell'appalto di manutenzione affidato nel 2019 alla ditta "Orologeria Ferro Riccardo".La ditta manutentrice che ha comunicato con proprie note del 7 maggio e del 7 giugno 2021 le cause del malfunzionamento dell'ingranaggio e quindi lo smontaggio per le eventuali successive verifiche e lavorazioni, inviando un preventivo con il dettaglio delle lavorazioni necessarie per il ripristino del corretto funzionamento dell'orologio in questione, dell'importo di € 760,50 già oggetto di ribasso. Ora la determina ha affidato a quella ditta, attualmente manutentore del servizio, la riparazione dell'orologio.