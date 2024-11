Sarà Tony Hadley la star della notte di Capodanno a Trani in piazza Quercia

La festa di Capodanno in piazza Quercia avrà a Trani un protagonista internazionale, ex leader e voce di una delle storiche e più amate band degli anni ottanta, gli Spandau Ballet.68.000 euro, oltre Iva, l'impegno di spesa determinato da Alessandro Attolico, dirigente dell'Area Affari Generali e servizi alle persone del Comune, in favore della società International music and arts di Carpi, in provincia di Modena. La stessa società curerà l'organizzazione di uno spettacolo con intrattenimento del pubblico pre e post concerto di Hadley, cantante ha intrapreso una nuova carriera dopo sette album con gli Spandau e nella scorsa primavera ha tenuto alcuni concerti in grandi città italiane.