Scarsa accessibilità alla nuova area La Vela, Bottaro: «Progetto ancora da completare»

«Legittimamente ha chiesto chiarimenti sull'accessibilità della nuova area del lungomare Colombo recentemente riaperta (la "Ex La Vela" tanto per intenderci).



Come è stato spiegato anche dal privato nel giorno dell'apertura, il progetto di ristrutturazione (presentato ed approvato) non è stato ancora completato. Anche se oggi manca una totale accessibilità della struttura, non potevamo lasciare in abbandono quel sito per un'altra stagione e vanificare lo sforzo imprenditoriale già posto in essere, considerazione questa condivisa anche da Gennaro.



Al termine dei lavori (non passerà molto tempo) quell'area sarà totalmente accessibile in ogni suo punto e da qualsiasi persona. L'Amministrazione pone sempre molta attenzione a questo aspetto».

«Questa mattina ho incontrato a Palazzo di Città Gennaro Palmieri, presidente della UILDM Sezione DI Trani e promotore di accessibilità dell'osservatorio comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche». Sono le parole del sindaco Bottaro a margine dell'incontro avvenuto questa mattina a Palazzo di Città.