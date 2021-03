Schianto sulla Trani- Corato, ferito centauro

La strada provinciale che collega Corato a Trani ancora una volta scenario di un incidente stradale.Questa mattina poco prima di mezzogiorno, un uomo di Corato, di circa 30 anni, è stato protagonista di un grave sinistro con conseguenze fortunatamente non gravi.L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia di Stato giunti sul posto. L'uomo era alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata dalla quale è stato sbalzato nella caduta.È stato soccorso da una ambulanza e condotto in ospedale.Nonostante l'importanza dell'impatto le sue condizioni non sarebbero gravi.