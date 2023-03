Scossa di terremoto avvertita a Trani alle 23.52, l'epicentro a Campobasso

Molti tranesi sono stati svegliati poco prima della mezzanotte da una scossa di terremoto avvertita indistintamente. Alle 23:52 di martedì, 28 marzo, l'Ingv ha rilevato un terremoto di magnitudo 4.6 nella provincia di Campobasso. L'epicentro è stato 2 km a ovest di Montagano (Campobasso), a 23 km di profondità. L'aggiornamento con i dati ufficiali alle 00:15 del 29 marzo. La scossa è durata diversi secondi ed è stata avvertita chiaramente in Puglia. Nella zona del sisma persone in strada e disservizi con le reti telefoniche. Notte lunga per tanti molisani, dopo lo sciame sismico che in questi giorni sta interessando la regione.