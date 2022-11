Terremoto in mare tra Marche e Emilia Romagna e la Croazia, la scossa avvertita perfino a Trani

Ci separano circa quattrocentocinquanta km dalla zona tra Rimini e Pesaro Urbino, eppure questa mattina perfino a Trani si è sentita, anche se ovviamente in modo lievissimo, la scossa di terremoto della quale in questi minuti cominciano ad arrivare notizie dalle testate nazionali.La più forte è stata di 5.7 alle 7.07, poi un'altra di magnitudo 4 alle 7.12. Poi tra le 7.15 e le 7.35, l'Ingv segnala altre nove scosse da 3.6 a 2.4. Un sisma a 8 km di profondità che evidente ha fatto sentire la propria vibrazione fino in Puglia. La scossa si è fatta sentire in modo potente su tutta la fascia costiera ed è durata parecchi secondi.