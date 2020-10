Scuole e covid, avviata la distribuzione delle mascherine negli istituti di Trani

E' iniziata questa mattina al Liceo Scientifico "Vecchi", ed interesserà in questi giorni tutte le scuole superiori della città, la distribuzione di mascherine agli alunni che ne risultino sprovvisti: il sindaco Amedeo Bottaro è personalmente intervenuto all'orario di entrata del liceo tranese, ed insieme alla dirigente scolastica prof. Angela Tannoia hanno esortato gli studenti all'uso della mascherina come strumento importante di prevenzione nell'emergenza Covid.Il Liceo scientifico, con i suoi 800 alunni divisi in due turni di lezioni mattutine, è stata la prima delle scuole superiori ad essere oggetto di questa distribuzione, affidata ai volontari di Trani Soccorso ( e alle altre associazione del settore): un modo di sensibilizzare le fasce giovani della popolazione, da parte del Comune di Trani, alla prevenzione del contagio, che in questi giorni vede purtroppo anche in Puglia un aumento dei casi.La distribuzione delle mascherine proseguirà nei prossimi giorni presso le altre scuole superiori cittadine.