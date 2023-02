Se Trani "piange" Bisceglie gode: inaugurato il nuovo Pronto Soccorso

Approfondimenti su Bisceglieviva.it.

Un nuovo Pronto Soccorso e un laboratorio analisi di ultima generazione per l'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie: "Due snodi importanti di primo accesso per i cittadini sono stati completamente riqualificati sia da un punto di vista strutturale che strumentale, questo è quel che conta per noi – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – dopo il Covid e il ruolo di primo piano nella assistenza che ha rivestito l'Ospedale di Bisceglie, torniamo a riqualificare i luoghi e a ridare spazio a tutte le attività di cura. Il punto prelievi è stato spostato al Don Pierino Arcieri in spazi idonei sia per i cittadini che per il personale in servizio mentre il Pronto Soccorso sarà spostato entro pochi giorni senza mai interrompere l'attività, compatibilmente con le attività di assistenza che si renderanno necessarie".Il nuovo Pronto Soccorso è stato completamente riqualificato da un punto di vista strutturale, è dotato di spazi idonei per consentire accesso immediato delle ambulanze, ha un'area dedicata ai codici rossi e spazi per la corretta gestione dei casi clinici meno gravi e che richiedono setting assistenziali diversi. L'area di attesa è ampia e confortevole ed è direttamente collegata con la zona dedicata al triage. Sono presenti un totale di 10 posti letto tra quelli dedicati all'Osservazione Breve Intensiva (OBI) e quelli riservati all'isolamento."Siamo molto contenti – dice Luigi Papa, Dirigente Responsabile del Pronto Soccorso – garantiremo il trasferimento in tempi molto rapidi senza mai interrompere l'attività di assistenza. Il Pronto Soccorso di Bisceglie ha garantito durante tutto il periodo Covid assistenza immediata a tutti i pazienti positivi e per l'importante lavoro che è stato fatto devo ringraziare tutto il personale: la loro abnegazione è stata encomiabile. Abbiamo lavorato in luoghi resi idonei, anche dopo la fase più acuta, alla gestione dei casi positivi e non e ora in questi nuovi spazi siamo certi di poter continuare al meglio il nostro lavoro".Anche gli spazi che ospitano il Laboratorio Analisi sono stati interamente riqualificati: al secondo piano del presidio di Bisceglie vengono garantiti esami di chimica clinica, virologia, ematologia, coagulazione, esami delle urine, microbiologia, citofluorimetria, biologia molecolare per organismi sentinella e sepsi e viene eseguito il quantiferon per la rivelazione della tubercolosi per tutta l'azienda. "Tutta la strumentazione del laboratorio analisi è di ultima generazione – precisa la Dirigente Responsabile del Laboratorio Analisi Felicia Anna Spadavecchia – questo ci consente di avere degli standard molto alti e di avere tempi molto rapidi di rispostata. Il laboratorio di Bisceglie consente di rispondere a tutte le esigenze sia interne che esterne dei cittadini e come tutti gli altri laboratori analisi della Asl consente ai cittadini di ricevere telematicamente i risultati delle analisi: nel momento del prelievo vengono consegnate credenziali di accesso al sistema informatico per avere i risultati dei propri esami. Attrezzature adeguate, luoghi idonei e personale altamente qualificato sono una garanzia di qualità per il cittadino e per il paziente".Personale Pronto SoccorsoDirigente Responsabile: Luigi PapaDirigenti medici: Daniela Antonicelli, Francesca Romana Cuonzo, Roberta Montelli, Ilario Precchiazzi, Giovanna Pasculli, Concetta Simone, Candida Tangorra, Michele Montenero, Marco Ferrante, Giacomo Giovaniello, Donato Storelli, Katia Dalila Bianchini.Coordinatrice Infermieristica: Lucrezia MinerviniPersonale Laboratorio Analisi:Dirigente Responsabile: Felicia Anna SpadavecchiaDirigenti biologi: Giovanna De Candia, Luigi Piracci, Vittorio Salvadori, Francesco CozzolinoDirigente medico: Franca FerraraReferente Tecnici di Laboratorio: Cecilia Dell'Aere.