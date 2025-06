Seconda giornata di Off Shore, il programma

Inizio sfavillante per il Campionato Europeo Off Shore – Grand Prix Regione Puglia, Trofeo Città di Trani. Dal porto al monastero di Colonna, il mare della città Trani ha visto sfrecciare i nove catamarani ad oltre 200 km/H nella Short Race 1 della classe Race Cat 3D5000 del Campionato Europeo Off Shore – Grand Prix Regione Puglia, Trofeo Città di Trani, per poi sfilare lungo le vie più importanti della città.Sabato 7 giugno, pausa per l'agonismo ma non si fermeranno le prove libere in programma dalle 10 alle 11 nello specchio acqueo della città di Trani. Alle 11.30 l'incredibile esibizione di Roberto Mariani, campione del mondo di freestyle jetsky, che tornerà ad incantare il pubblico dalle 17.30 alle 17.50. Dalle 16 la sfilata dei catamarani in città, gli splendidi esemplari si mostreranno in tutta la loro bellezza a partire dal porto, per poi proseguire su Via Cavour, via Aldo Moro, Via avv. Vittorio Malcangi per poi percorrere l'intero lungomare e tornare al porto. Alle 12 altro imperdibile spettacolo di acrobatica con il flyboard sul porto (di fronte alla banchina Santa Lucia), di nuovo in scena dalle 18 e fino alle 18.30. Alle 19.30 i ringraziamenti istituzionali e dalle 20 piazza Trieste accoglierà la travolgente energia del Larry Franco Quartet con lo spettacolo Si dice swing. Il carismatico pianista pugliese, con oltre trent'anni di carriera alle spalle e con tour nei migliori jazz club italiani ed europei, animerà il pubblico con un viaggio elegante e coinvolgente nella musica swing insieme alla sua band e l'inseparabile Dee Dee Joy che riscalderà con la sua voce ipnotica e sognante il ritmo delle canzoni.Prosegue così il fitto calendario di eventi collaterali che stanno trasformando la costa tranese in uno scenografico palcoscenico a cielo aperto, all'insegna dell'adrenalina e dell'intrattenimento.