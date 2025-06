Piano delle coste, ci si avvia alla fase partecipativa

La Giunta comunale ha deliberato la preso d'atto degli elaborati della proposta del piano comunale della coste trasmessa dallo Studio Rotondo Ingegneri Associati lo scorso 6 maggio ed ha incaricato il dirigente della IV Area - Urbanistica, Demanio, Ambiente, Andrea Ricchiuti, di dare avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. In sostanza, come spiega l'assessore al Demanio, Mino Di Lernia "con la delibera approvata si chiude l'iter amministrativo che porta alla proposta completa ed organica del piano delle coste comunale. Adesso avrà inizio il percorso partecipativo con la cittadinanza e i soggetti competenti in materia ambientale".Il percorso partecipativo, prevede conferenze di servizi durante le quali ogni Ente potrà fornire i propri contributi. Previste anche delle consultazioni pubbliche aperte ai cittadini, i cui esiti saranno recepiti dalla Giunta in sede di adozione del piano. Il provvedimento verrà infine portato all'attenzione del Consiglio comunale (organo sovrano in materia di pianificazione) per la definitiva discussione e approvazione."Con l'approvazione della delibera di Giunta – prosegue l'assessore - si chiude una fase fondamentale e tutt'altro che semplice: quella dell'elaborazione e formalizzazione della proposta del piano comunale delle Coste. Un risultato che arriva al termine di un iter amministrativo articolato, che ha richiesto grande impegno tecnico e un costante coordinamento tra uffici e professionisti. Desidero ringraziare gli uffici comunali per la dedizione, la competenza e la professionalità dimostrate in ogni fase del procedimento"."Il piano delle coste rappresenta uno strumento strategico per la gestione sostenibile del litorale – commenta il sindaco, Amedeo Bottaro - e adesso entriamo nella fase più importante: quella partecipativa. Il confronto con i cittadini, con gli enti competenti e con tutti i portatori di interesse sarà decisivo per rendere il piano ancora più aderente alle reali esigenze del territorio".