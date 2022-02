Sede legale e Uffici Tecnici della Provincia Bat in arrivo a Trani negli spazi dell'ex università Lum

Sede legale della Provincia Bat ed Uffici Tecnici, insieme ad alcune aule del Liceo Classico "De Sanctis", si preparano a trasferirsi a Trani negli spazi della ex sede Università Lum sulla strada provinciale Trani-Andria: è di 55mila euro la somma messa a gara per il servizio di trasloco e facchinaggio di arredi, attrezzature e suppellettili, che serviranno appunto a trasferire in quella struttura sia alcuni importanti uffici della Provincia che diverse aule del "De Sanctis", che saranno operative (queste ultime) probabilmente dal prossimo anno scolastico.Gli Uffici Tecnici della Bat sono ad oggi ubicati a Barletta in piazza Plebiscito e sono in attesa di trasferimento, sempre in quella città capoluogo, nella nuova sede di Palazzo S. Domenico in corso Cavour, struttura dove però sono in corso lavori di adeguamento; stessa cosa dicasi per la sede legale della Provincia, da sempre ubicata nell'immobile di piazza San Pio X ad Andria, la quale è però tuttora oggetto di lavori di recupero e risanamento conservativo. Dunque uffici che avevano sede a Barletta e Andria saranno ora, seppur temporaneamente, a Trani; a questo si è aggiunta la necessità di nuovi spazi per aule scolastiche del Liceo "De Sanctis" (vista la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile adibito ad aule scolastiche di proprietà della società Verdemare S.r.l.): a seguito di avviso pubblico, come si ricorderà, è stato acquisito "in locazione il compendio immobiliare sito a Trani sulla S.P. Andria-Trani al Kmü 1.500, di proprietà della società Constructa S.r.l., già sede della Università Lum" al fine di procedere ad una razionalizzazione degli spazi da adibire ad Istituti Scolastici e Uffici Provinciali. Il costo che la Provincia Bat pagherà ai proprietari dell'immobile è di 34.800 euro al mese per primi due anni e 31.500 al mese dal terzo anno.Con l'individuazione del servizio di trasloco e facchinaggio si segnerà un ulteriore passo avanti verso la sistemazione, seppur temporanea, degli Uffici Provinciali a Trani, e l'ampliamento del numero delle aule per il Liceo "de Sanctis".