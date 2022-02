Liceo de Sanctis nella ex Lum: imminente il trasferimento

«Come è noto - prosegue - l'edilizia scolastica delle scuole di secondo grado rientra nelle deleghe conferite alla Provincia e sin dal primo giorno dalla mia elezione ho voluto comprendere quale fosse lo stato dell'arte in riferimento alle scuole della città di Trani e del territorio provinciale.



Ho potuto quindi verificare il lavoro svolto, le risorse economiche stanziate e, soprattutto, la concreta possibilità di attingere in futuro ad altri finanziamenti per rendere sempre più sicure e soprattutto efficienti le nostre scuole. A Trani l'atavica carenza di aule e di spazi per i nostri due storici licei sta dunque per terminare.



È notizia di questi giorni l'esecuzione degli interventi necessari per il trasloco di una parte del Liceo Classico "De Sanctis" presso la sede sulla strada Trani-Andria, nell'immobile in precedenza sede di una università privata, che consegnerà indubbiamente ai nostri ragazzi spazi adeguati e confortevoli.



In previsione l'immobile potrà contenere anche il Liceo Scientifico "Vecchi" e che oltre le 18 aule prevederà una palestra, una biblioteca e nuovi uffici. Purtroppo un trasferimento di questa portata non è semplice, e comporta una serie di problematiche da affrontare, come la messa in sicurezza della strada che è di competenza comunale, la risoluzione del trasporto degli alunni sia a livello urbano che extra urbano.



È dunque necessaria la piena collaborazione di tutti gli enti interessati. Sul tema non è mancato l'impegno personale del Presidente Lodispoto, che nella scorsa settimana ha avviato un confronto pragmatico e costruttivo con tutti gli enti preposti e con i consiglieri provinciali della città.



In sintonia con il Presidente della Provincia, unitamente ad altri colleghi, ho incontrato l'Assessore ai Trasporti regionale Anita Maurodinoia, la quale ha garantito il pieno appoggio della Regione Puglia per sostenere i costi aggiuntivi del trasporto pubblico, resisi necessari ed opportuni in considerazione della dislocazione periferica dell'istituto scolastico.



Un ringraziamento deve essere fatto alla Dirigente del Liceo Classico Dot.ssa Grazia Ruggiero che ha avuto un ruolo determinate nella risoluzione delle problematiche.



A titolo informativo per la cittadinanza interessata, si può dire che, in definitiva, AMET s.p.a. ed Stp garantiranno il trasporto degli alunni con corse aggiuntive, mentre il Comune di Trani dovrà impegnarsi nel realizzare la nuova segnaletica orizzontale e verticale, nella installazione di rallentatori del traffico e nella realizzazione di una rotatoria, opere sulla cui esecuzione vigilerò.



Sempre a titolo informativo comunico che il Presidente Lodisposto disporrà, con apposita ordinanza, la chiusura del Liceo Classico per i giorni 5, 7 e 8 Marzo, al fine di consentire il trasloco, a cui dovrebbe seguire la riapertura per il giorno 9 Marzo.



È probabile che all'inizio ci saranno dei disagi per gli studenti e per le loro famiglie per adattarsi alla nuova situazione, ma ritengo che con pazienza e collaborazione, alla fine, l'obiettivo di ottenere un istituto scolastico degno della nostra città sarà raggiunto».

«Il trasferimento delle aule del liceo Classico De Sanctis è oramai vicino alla conclusione. In questi giorni sono state attivate tutte le procedure affinchè si possa portare a termine questa delicata operazione». A dichiararlo è il consigliere provinciale Tommaso Laurora.