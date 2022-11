Assemblea sindacale alla Lum: una sola corsa per il rientro anticipato in autobus delle classi interessate

Le responsabilità si rimpallano tra il Liceo classico ( nei due rami del Liceo delle Scienze Umane e Liceo economico sociale) e il servizio di trasporto pubblico dell'AMET, con il quale gli alunni e alcuni docenti hanno l'abbonamento fino a fine dicembre: non è dato sapere dove stiano torto o ragione, fatto sta che domani, giorno in cui è stata indetta dalla scuola una assemblea sindacale a partire dalle 10,15, non solo i ragazzi, ma anche alcuni docenti sono in difficoltà per il rientro a casa.L'AMET- da dove si lamenta il mancato dichiara di non essere stata preavvisata in tempi utili- riuscirebbe probabilmente a garantire una sola corsa per quell'ora , che quindi potrebbe conternere solo il numero di ragazzi di una sola classe. Che si fa ? Si chiedono in queste ore? Si tirerà a dadi per decidere chi debba prendere il mezzo e chi percorrere a piedi un bel tratto di strada ? Va anche tenuta presente una chat della quale garantiamo l'anonimato, da cui si evince la difficoltà anche di docenti costretti a chiedere un pasaggio verso la stazione dai genitori che , per prelevare i loro figli, arriveranno all'orario di uscita con l'automobile, magari, prendendo un premesso a loro volta dal posto di lavoro o comunque subendo un disagio.