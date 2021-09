Via l'Università, arriva il Liceo? La ex Lum potrebbe ospitare alcune classi del "de Sanctis"

Via l'Università, arriva il Liceo? L'immobile di via Andria, che fino a qualche mese fa era sede dell'Università Lum, potrebbe diventare a breve sede di alcune aule del Liceo "de Sanctis", istituto scolastico superiore tranese da ieri al centro di proteste e polemiche per via dell'istituzione dei doppi turni di lezione legati alla mancanza di aule: come abbiamo raccontato nelle cronache di ieri, prima la raccolta di firme da parte dei genitori a margine di un documento di richiesta per scongiurare la decisione di quegli orari così inconsueti, poi l'annuncio di uno sciopero di protesta da parte degli studenti, con sottofondo di malcontento per lo stato dei luoghi di uno storico Liceo che grazie alle professionalità presenti e alle sue varie offerte formative ha visto un forte incremento del numero delle iscrizioni.Ora pare che una soluzione si stia trovando andando ad occupare le aule ormai vuote dell'ex Lum, e a testimonianza di questo ci sarebbe stato anche un sopralluogo dei tecnici della Provincia Bat, ente che ha competenza sulle scuole superiori. Intanto anche lo sciopero degli studenti, annunciato per dopodomani, dovrebbe essere stato revocato.