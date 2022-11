Sei tranesi e il loro invito alla nuova Commedia di Enzo Guacci: "Vi aspettiamo!

Sono sei tranesi cari alla cittadinanza, e che oltretutto conoscono bene il dialetto nostro, a invitare a quello che si preannuncia davvero uno degli eventi più belli di questo 2022 per la nostra Città.Dopo l'assaggio di quest'estate, la nuova Commedia di Enzo Guacci, spinto a ritornare a scrivere e a calcare le scene dai giovani di Tranensis, animerà il periodo natalizio.Una vera e propria impresa quella dell'associazione, visto quanto Trani sia da ormai troppi anni orfana del teatro e della tradizione del teatro dialettale. In pochi mesi la dimostrazione di promesse mantenute, da parte del sodalizio, ossia di un impegno a diffondere e esaltare una "Tranensità" che le generazioni più lontane non vogliono perdere e quelle più giovani è indispensabile che acquisiscano in maniera profonda.Da uno storico caffè, da una storica pizzeria, da una storica edicola, da un Sindaco entusiasta e da uno dei parroci più amati della Città arriva dunque l'invito: godibile il trailer, simpatico e chiuso dalla straordinaria Verve di Enzo Guacci.