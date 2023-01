Sequestro di persona sventato dalla Polizia di Stato nella Bat

I dettagli in una conferenza stampa alle 9

Dalle prime luci dell'alba, nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani ed in altri Comuni della Puglia, la Polizia di Stato sta dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, emessa dalla Sezione G.I.P. presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette persone indagate di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal "metodo mafioso".I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa programmata per le ore 9.00 odierne presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del Procuratore della Repubblica, Roberto Rossi e del Procuratore Aggiunto coordinatore della DDA, Francesco Giannella.