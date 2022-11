Sergei, un gigante buono abbandonato con collare e museruola

È stato trovato per strada, con il collare e la museruola attaccata al collo. All'inizio si sperava che si trattasse di uno smarrimento, ma purtroppo non aveva il microchip e nel corso dei giorni successivi nessuno si è fatto avanti per cercarlo, nessuno ha pubblicato annunci per ritrovarlo. E così i volontari della Sezione di Trani di LNDC Animal Protection hanno capito che questo gigante buono e triste era stato volutamente abbandonato.Inizialmente si è mostrato diffidente, forse perché aveva capito che la fiducia in certi esseri umani non è assolutamente ben riposta. Col tempo, però, Sergei ha capito che di queste persone in particolare poteva fidarsi e ha iniziato ad aprirsi mostrando di essere un cane davvero speciale. Un cane da conoscere con pazienza, senza fretta e senza forzature, ma che – con i suoi tempi – riesce a restituire una fedeltà e un affetto senza pari, instaurando una relazione solida e duratura.Sergei ha circa 7 anni ed è in ottima salute, va tendenzialmente d'accordo con cani femmine – anche se è sempre preferibile testarne la compatibilità – ma non con i cani maschi. Per questo gli attivisti di LNDC Trani vorrebbero trovare per lui una nuova casa in compagnia di una femminuccia o come cane unico, nella speranza che l'età e la taglia non siano un problema. Adottare un cane adulto è un gesto di vero amore che può dare enorme soddisfazione, creando un legame maturo con una creatura che ha tanto amore da dare e tanta riconoscenza per l'inizio della sua nuova vita.Per dare una nuova chance a Sergei e accoglierlo nella vostra casa, potete contattare la Sezione LNDC Animal Protection di Trani al numero 3476089257.