Settimana medioevale, Martina Pellegrino e Francesco Giuseppe Larosa saranno Elena e re Manfredi

L'Associazione Culturale Trani Tradizioni è lieta di presentare i nuovi reali per la XVII° edizione de La Settimana Medioevale che si svolgerà al Palazzo delle Arti Beltrani dal 5 all'8 agosto 2021. Per il secondo anno consecutivo, il ruolo di Re Manfredi sarà stato affidato a Francesco Giuseppe Larosa, laureando in Filosofia, appassionato di storia e materie umanistiche. Dedica il tempo libero alla lettura e, in particolar modo, alle opere di autori classici. Nutre grande interesse verso il mondo animale e una particolare attrazione verso i corpi celesti con un occhio di riguardo per la Luna.Il nuovo volto della principessa Elena Comneno sarà, invece, quello della tranese Martina Pellegrino, giovane studentessa al quarto anno di Scienze applicate del Liceo Scientifico V. Vecchi. Tra le sue passioni si annoverano l'ascolto della musica per i suoi rasserenanti e catartici poteri e il pensiero delle cose positive, mezzi assai vantaggiosi soprattutto in questi ultimi tempi. È affascinata anche dalla lettura e dal mondo della fotografia.Inoltre quest'anno, tra le novità figurano il ritorno dell'attore tranese Francesco di Tondo nelle vesti dell'araldo regio, dell'attore e regista Giuseppe Francavilla nel ruolo dell'Arcivescovo Jacopo e, tra gli artisti esterni, i musici della "Compagnia la Giostra" e il Giullar Cortese Gianluca Foresi.Per poter assistere agli eventi de "La Settimana Medioevale", potete prenotare presso il Palazzo delle Arti Beltrani o attraverso il sito.