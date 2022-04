Settimana Santa: ecco le celebrazioni presiedute a Trani dall'arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo

La Settimana Santa è quella che precede la Pasqua, la più importante solennità cristiana. Detta anche "grande settimana", inizia con la Domenica delle Palme per esaurirsi nel Triduo Pasquale.Per questo la Pasqua non è semplicemente una festa tra le altre: è la « festa delle feste », la « solennità delle solennità », come l'Eucaristia è il sacramento dei sacramenti (il grande sacramento). Sant'Atanasio la chiama « la grande domenica », come la Settimana santa in Oriente è chiamata « la grande Settimana ». Il mistero della risurrezione, nel quale Cristo ha annientato la morte, permea della sua potente energia il nostro vecchio tempo, fino a quando tutto gli sia sottomesso.L'arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo parteciperà a Trani alle seguenti processioni:10 aprile 2022, domenica delle Palme "Passione del Signore"ore 11:00, Commemorazione dell'ingresso del Signore in Gerusalemme (Benedizione delle Palme) Atrio Episcopio, Traniore 11:30 Santa Messa Cripta della Cattedrale, TraniTriduo pasquale: ore 18:00, Santa Messa della Cena del Signore, Comunità Oasi 2 – Trani15 aprile, Venerdi Santo "Passione del Signore": In mattinata, Processione dell'Addolorata, Trani16 aprile, Sabato Santo: ore 22:00 Veglia Pasquale nella Notte Santa, Cripta della Cattedrale – TraniTempo di Pasqua: 17 aprile, Domenica di Pasqua "Risurrezione del Signore"ore 9:00, Santa Messa del Giorno, Carcere maschile – Trani18 aprile, Lunedì tra l'ottava di Pasqua: ore 9:30, Santa Messa Carcere femminile – Trani