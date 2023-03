Settimana Santa, le celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo D'Ascenzo a Trani

Saranno diverse le celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo durante la settimana Santa in tutte le città della Diocesi. In riferimento a Trani ricordiamo i seguenti appuntamenti:2 aprile – Domenica delle Palme - Passione del Signore, Trani, Chiostro dell'episcopio, ore 11.00, Commemorazione dell'ingresso in Gerusalemme e benedizione delle Palme, processione verso la Cattedrale, Cripta di San Nicola, ore 11.30, Santa Messa.6 aprile – Giovedì Santo - Trani, Carcere Femminile, ore 18.00, Messa della Cena del Signore7 aprile – Venerdì Santo – Passione del Signore, Trani, ore 6.00-8.30, Processione dell'Addolorata8 aprile - Sabato Santo - Trani, Cripta della Cattedrale, ore 22.00, Veglia Pasquale nella Notte Santa delle Risurrezione9 aprile - Domenica Di Pasqua. Risurrezione Del Signore, Trani, Carcere Maschile, ore 9.00, Santa Messa.