Sfruttamento e induzione alla prostituzione: irruzione della Guardia di Finanza in un b&b di Trani

Stavano agendo in gran segreto gli investigatori per indagare e effettuare accertamenti in ordine a ipotesi di reato di induzione e sfruttamento della prostituzione.Nelle prime ore della mattinata di ieri i militari della Guardia di Finanza della tenenza di Mola hanno fatto irruzione in una struttura ricettiva di Trani, un bed and breakfast dove si sarebbero andati svolgendo gli incontri illegali.Il fascicolo è stato aperto dai pubblici ministeri Fabio Buquicchio e Federico Perrone Capano e vede inseriti fino ad ora quattro indagati, alcuni dei quali pare residenti a Trani.