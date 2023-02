Sheila ritrovata morta, i proprietari: «Grazie a tutti per l'aiuto e la partecipazione»

Nessun lieto fine per Sheila, il pastore tedesco di 9 anni per il quale era stato lanciato un appello anche dalla nostra redazione, in pochi minuti diventato virale grazie a centinaia e centinaia di condivisioni.Quello che vogliamo sottolineare è l'immediata catena di solidarietà che si è diffusa per sostenere la famiglia nella ricerca, in un dolore che davvero solo chi vive con un animale domestico può comprendere fino in fondo; numerosissime le segnalazioni ma Sheila è stata ritrovata purtroppo lungo i binari tra Trani e Bisceglie, morta.Non sappiamo se Sheila sia stata travolta da un treno o aggredita da altri cani ma alla fine poco importa, non volendo indugiare nel dolore di chi l'ha cresciuta e amata.