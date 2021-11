Si accendono le luci della sinagoga di Trani in ricordo della Notte dei Cristalli

Luci accese in tutte le sinagoghe in ricordo delle luci "che furono spente a suo tempo". L'invito alle 21 comunità ebraiche italiane è arrivato dall'Ucei. Un gesto di memoria nel giorno in cui si ricordano le violenze e i morti della Notte dei Cristalli. La ricorrenza, oggi rappresenta anche un messaggio di identità ebraica viva, di luci ancora accese e testimone che continua a trasmettersi attraverso le generazioni, nonostante i propositi di chi allora perseguiva la distruzione dell'ebraismo europeo.Anche la Sinagoga Scolanova di Trani (realtà che fa riferimento alla comunità ebraica di Napoli) rimarrà accesa tutta la notte del 9 novembre, quale simbolo della vita e vitalità della identità ebraica che ancora arde nonostante gli orrori indicibili attraversati.