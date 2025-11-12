Si fa il punto sui cantieri di Trani con "La città che cambia"

Cantieri, finanziamenti e burocrazia, queste le parole ďordine dell'incontro "La città che cambia, dai cantieri al futuro", tenutosi ieri, martedì 11 novembre, a Trani presso il comitato elettorale di Debora Ciliento, candidata al Consiglio regionale per il Partito Democratico e assessore uscente della Regione Puglia, incontro pubblico dedicato alla situazione dei cantieri cittadini.Alla presenza del Vicesindaco di Trani, avv. Fabrizio Ferrante, e del Segretario del PD, De Santis, anche lui candidato al consiglio regionale, si è discusso dello stato dei lavori pubblici in corso in città: numerosi cantieri, alcuni ormai prossimi alla conclusione, altri che sembrano procedere più lentamente. Ed è proprio su questi che il Vicesindaco ha voluto effettuare più di qualche precisazione: Ferrante ha chiarito che, laddove i cantieri appaiano fermi, si tratta spesso di ritardi burocratici o di criticità legate alle imprese esecutrici, escludendo un vero blocco dei lavori.Gli ospiti hanno fortemente sottolineato la necessità di una stretta collaborazione tra Regione e Comune per garantire la buona riuscita delle opere pubbliche e lo sviluppo armonico del territorio: "Una sinergia che non deve mai mancare tra Comune e Regione. Necessario che i consiglieri si battano per le istanze delle singole città". Ulteriori dettagli e approfondimenti sono disponibili nell'intervista video realizzata con Debora Ciliento e il Vicesindaco Ferrante.