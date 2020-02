Sicurezza, controlli serrati della Guardia di Finanza e Polizia locale

Nelle scorse settimane avevamo chiesto un incontro in Prefettura finalizzato ad alzare l'asticella della sicurezza in città con particolare riferimento a quanto accade nelle ore serali nei pressi dei locali.La totale disponibilità del prefetto ha permesso non solo lo svolgimento in tempi brevi di un tavolo dedicato alla Città di Trani ma l'attuazione, con le Forze dell'ordine del territorio e la nostra Polizia Locale, di immediate e mirate iniziative per strada, che verranno ripetute nel tempo.Ieri sera, agenti di Polizia Locale e militari della Guardia di Finanza con l'ausilio di cani molecolari hanno setacciato le aree sensibili della movida. Oltre 30 persone sono state sottoposte ad alcol test (strumento in dotazione al Comando di Polizia Locale), un giovane è stato fermato con un quantitativo di droga addosso. Abbiamo inoltre contravvenzionato diverse autovetture in divieto di sosta.Infine registriamo un intervento dei Carabinieri che hanno sanzionato un'attività commerciale per diffusione di musica oltre i limiti previsti dall'ordinanza sindacale.