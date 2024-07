Sicurezza lavori di ripascimento costa, Fratelli d'Italia presenta interrogazione

In un momento storico dove la sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema di massima attenzione e fortemente preoccupati per l'incolumità dei bagnanti, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Emanuele Cozzoli e Andrea Ferri hanno presentato un'interrogazione consiliare al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Trani, Ing. Luigi Puzziferri, chiedendo alcuni chiarimenti sui recenti lavori relativi al ripascimento delle spiagge presso lo Scoglio di Frisio ed altri tratti del Lungomare. In particolare, con riferimento al D. Lgs. 81/2008, gli stessi hanno posto i seguenti quesiti:1. il committente o responsabile dei lavori, nella fase di progettazionedell'opera, ed in particolare nel momento delle scelte tecniche,nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni dicantiere, si è attenuto ai principi e alle misure generali di tutela di cuiall'art.15 ("Misure generali di tutela"), così come previsto dall'art. 90?2. durante l'esecuzione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha verificato l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, così come previsto dall'art. 92?3. durante i lavori è stata assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII, così come previsto dall'art. 108?4. il cantiere in relazione al tipo di lavori effettuati, è stato dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni, così come previsto dall'art. 109?5. nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge sono stati predisposti efficaci mezzi di protezione sia a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza, così come previsto dall'art. 114?Inoltre preme evidenziare il colpevole ritardo dell'Amministrazione di centrosinistra nella programmazione di questi interventi, chiaro segno di improvvisazione e approssimazione, atteso che, con Determinazione n. 213 del 22/04/2024, la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha stabilito l'inizio della stagione balneare il 1° giugno 2024 mentre i lavori sulla costa tranese sono iniziati solo il 1° luglio 2024.