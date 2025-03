Trani, riversamenti fognari sul Lungomare C.Colombo

, inizia così il post dicapogruppo di"mezz'ora di copioso sversamento in mare di fogna nera.. Rifiuti organici finiti in mare, quello stesso mare che fra qualche settimana ospiterà i bagnanti e che anche domani potrebbe essere luogo di pesca per qualche ignaro che vuole ingannare il tempo. Mi riferiscono che non è un caso isolato ma questo scempio si ripete spesso nell'anno, anche durante il periodo estivo. Ci sarebbe un problema di rete fognaria collegata alle vasche di raccolta. Seppur di competenza di AQP (che mi riferiscono sia intervenuta tardivamente rispetto alla segnalazione) sarà opportuno che l'amministrazione la costringa ad intervenire in maniera definitiva per risolvere il problema. Lunedì - conclude Ferri - sentirò personalmente il Dirigente comunale".Il V.Sindacoè intervenuto edha aggiornato della situazione: "Stamattina c'è stata una criticità sulla rete AQP. Su segnalazione di Pietro Mastrototaro ho allertato ,con il nostro dirigente e la polizia locale, l'Acquedotto che è prontamente intervenuto .Il problema è stato risolto e l' area è stata sanificata. Desidero rassicurare tutti"