Sicurezza privata, opera a Barletta la General Security Solutions

investigazioni private;

investigazioni assicurative;

investigazioni aziendali e commerciali;

tutela marchi e brevetti;

servizi fiduciari;

attività di sicurezza pubblici spettacoli;

bonifiche ambientali;

grafologia forense;

balistica forense.

Al giorno d'oggi la sicurezza rappresenta un diritto fondamentale del singolo e della comunità. Dunque, per la sua efficace tutela è sempre più avvertita l'esigenza di farsi assistere da esperti del settore.A tale fine, da diversi anni è attiva sul territorio comunale e nazionale la, un'agenzia composta da professionisti e tecnici specializzati la quale propone diversificati ed incisivi servizi nel campo delle investigazioni e della sicurezza.In particolare, la General Security Solutions Srl offre agli utenti un ventaglio di soluzioni in svariati ambiti:In ambito assicurativo, la Sezione Antifrode Assicurativa dell'Agenzia contribuisce a smascherare frodi, furti e falsi sinistri.La General Security Solutions, grazie all'utilizzo di personale altamente qualificato il quale si avvale di attrezzature all'avanguardia e segue metodologie investigative consolidate nel tempo, garantisce risultati inconfutabili. Infatti, la documentazione composta da relazione, foto e filmati conseguenti all'attività investigativa posta in essere, assume valore probatorio in qualsiasi tipo di contenzioso e procedimento giudiziario.La General Security, grazie a un team qualificato nell'impiego di strumenti tecnologicamente avanzati, procede ad accurate bonifiche ambientali finalizzate all'individuazione di tutti i sistemi di intercettazione illegalmente installati, suscettibili di mettere a rischio informazioni e decisioni strategiche riservate.In virtù di specifica autorizzazione conseguita ai sensi dell'art. 134 .T.U.L.P.S., vengono disposti, tramite personale specificamente formato e altamente qualificato, servizi di controllo concernenti l'Attività di Intrattenimento e di Pubblico Spettacolo.La General Security Solutions s.r.l. è in possesso di licenza rilasciata dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani.Per maggiori informazioniTelefono 0883 885773E-mail general.s.s.srl@gmail.comFacebook https://www.facebook.com/gssinvestigazioni