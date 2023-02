Sisma in Turchia e allerta rossa tsunami: riunito a Trani il Centro Coordinamento Soccorsi

I 7 metri sul livello del mare su cui sorge Trani dovrebbero farci sentire al sicuro, oltretutto pare che l'allarme diramato dalla Protezione Civile su un rischio maremoto sulle nostre coste a seguito del terribile sisma avvenuto in Turchia abbia ridimensionato l'altezza delle onde anomale; ma è vero che anche nella nostra Città si sta monitorando dalle prime ore di questa mattina l'evolversi della situazione.Questo il comunicato ufficiale:"Si è riunito questa mattina in Prefettura, attorno alle ore 05.00, il Centro Coordinamento Soccorsi alla presenza delle Amministrazioni Comunali e delle Polizie Locali di Barletta, Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto per valutare le misure da adottare a tutela dell'incolumità pubblica. In attesa di eventuali ulteriori comunicazioni da parte della Protezione Civile Nazionale, si invita la popolazione a verificare le informazioni diramate dai rispettivi Comuni e ad evitare le aree costiere fino al cessato allarme, che sarà comunicato dalla Prefettura mediante i canali di informazione. Si precisa che la fascia di rischio dovrebbe andare dalle ore 7.20 alle ore 8.15 circa, salvo diverse comunicazioni".Desta impressione il fatto che mentre dormivamo, a nostra insaputa, veniva diramato un allarme serio pubblicato in prima pagina sulle testate web di tutta la nazione e che sta coinvolgendo direttamente anche la nostra città: resta il dolore per le popolazioni colpite dal terribile sisma che ha aggredito con più scosse violentissime la Turchia e che dalle prime informazioni conta già più di 100 morti.