Sit-in dei lavoratori della Sanitaservice davanti alla sede del Consiglio Regionale

I lavoratori chiedono l'immediata approvazione del Business Plan aggiornato già da tempo e inviato dalla Sanitaservice ASL BAT al fine di adeguare gli organici, tutt'ora carenti di 117 unità lavorative.



Le Segreterie Territoriali Cgil Cisl Uil di categoria sono state ricevute dalla dott.ssa Antonella Caroli per il dipartimento salute.



Sono state rappresentate tutte le criticità rivenienti dalla mancata programmazione e dai ritardi nella validazione del Business Plan. CGIL CISL e UIL hanno sottolineato che le quaranta assunzioni dall'agenzia del lavoro non sono ancora state portate a termine e ribadito che la scadenza prevista per il 31 agosto p.v. non garantisce alla Sanitaservice la possibilità di erogare i servizi senza soluzione di continuo. Nel caso la validazione del Business Plan non avvenisse entro la metà di agosto sarà necessario prorogare i suddetti contratti ben oltre la data prevista. È evidente che la Sanitaservice ASL BAT ha la necessità di assumere a tempo indeterminato un congruo numero di personale, ne beneficeranno i lavoratori, che in questi mesi si accollano carichi di lavoro eccessivi, ne beneficerà l'utenza.

Nei prossimi giorni il Dipartimento formalizzerà alle scriventi gli impegni assunti.

Si è tenuto stamane il SIT-IN dei lavoratori della Sanitaservice ASL BAT dinanzi la sede del Consiglio Regionale, Assessorato alla Sanità e Dipartimento Promozione della Salute a Bari, in Via Gentile.