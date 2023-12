Soccer all’arrembaggio della vetta

Oltre che di ambizione, si parla anche di, perché è lache idimettono in campo ogni match, il valore aggiuntoIlad assistere adi, questa domenica, i tranesi dellasi batteranno per il primato in classifica, contro ilUnache va al di fuori dello sport stesso, mainfatti hanno dimostrato tutti, più e più volte, un, oltre al fatto che più della metà della squadra e tutta la dirigenza sono tranesi doc.Ile di orgoglio cittadino è forte nei ragazzi eper chi vive regolarmente l'ambiente Soccer.Di fronte ai dragoni unda mettere alle corde e ben costruito. Ilè la così detta "", con unaricca sia dal punto di vistache. Le statistiche parlano chiaro, per lasoloLaperò è una", pronta per effettuare il salto, in quella che si prospetta una partita spettacolare, degna dei vertici del campionato.La retroguardia tranese dovrà guardarsi in particolare da Fieroni, bomber del Capurso ed attuale capocannoniere del torneo.I ragazzi di mister Mascia arrivano da undecisamente, dal poker rifilato al San Ferdinando e vantando uno deiTra tutti gli ingredienti per una sfida entusiasmante, l'potrebbe essere la situazioneI tranesi, infatti, giocherebbero in casa solo sulla carta, di fattonuovamente il campo "Spinta, quella dei tifosi, che certamente arriverà forte nonostante questa situazione, ma, aumentando ancor di più il coinvolgimento della tifoseria biancazzurra.La squadra è matura e di forza, fisica e mentale, c'è né in abbondanza, quella di domenica sarà una sfida difficile e senza esclusione di colpi, ma, come si suole dire: "