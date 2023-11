Soccer da urlo, poker in casa del San Ferdinando

della, chein casa della, campo complesso eche restae i suoi si schierano con il modulo usuale,, lasciandovista nellaInizio partita nel quale la, mettendo alle strette una chiudersiper quasi tutta la prima frazione di gioco.Giàlaprova ad affondare ilconche, con un tiro-cross, si rende pericoloso dalle parti del portiere locale Di Salvo., con, che è abile a liberarsi in area di rigore della duplice marcatura avversaria e conclude a rete, costringendo un bravissimoSoccer che continua il suo palleggio.suglii una concludere a rete ma laviene nuovamentedalla retrovia di casa.che si risolve invece alconche scaraventa unadal, segnando lae portando avanti i dragoni.Dopo il goldeisarà, concludendo a rete in area piccola, ma trovando ancora una volta un vigile Di Salvo.che però è nell'area,dalla Soccerche, sfruttando l'errore della difesa, batte Di Salvo insaccando senza problemi.Lavede ilpartire, trovando la retecon Piazzolla che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, anticipa tutti e riapre la partita.La Soccer però non perde le briglie del match, riuscendo, concheper, abilissimo di testa ailin uscita.Padroni di casa che però non mollano, trovando, al, ancora una volta la, con, nuovamente sugli sviluppi di unche restaalle, ladopo qualche difficoltà in fase d'impostazione,, prima conche, al, gira in porta scaldando ancora i guantoni di Di Salvo. Poco dopo, al, saràche di fronte alla porta, nei minuti finali non demordono,i conti alnuovamente con, che realizza la sua, al termine di una bellissima ripartenza, spiazzando l'estremo difensore avversario.Tre punti fondamentali che permettono aia meno due punti daldei ragazzi di mister Mascia.Formazioni:VIRTUS SAN FERDINANDO (4-3-3): Di Salvo, Pedico, Piazzolla, Capacchione,Manosperti, Andriani (C), Papeo (Manco), Bizzoca, Caputo, Manzo, Ronzino (DiNiccolo).A disposizione: Russo, Davanzo, Cartagine, Di Ceglie;Allenatore: Cosimo Sinisi.SOCCER TRANI (3-5-2): Lacerenza; Muciaccia D. (Mastropasqua), Dascoli, Palmitessa(Muciaccia N.), Cepele, Di Savino, Precchiazzi (C) (Zecchillo), Dell'Oglio, Dragonetti(Patruno), Martinelli (Terrone), Pugliese.A disposizione: Rocchitelli, Fall, De Feo, Canaletti;Allenatore: Fabrizio Mascia.Arbitro: Sig. Consales Fabrizio