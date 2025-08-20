Actor Dei
Sold out Actor Dei, l'opera dedicata a Padre Pio in programma domenica

L'evento gratuito aveva registrato boom di adesioni poche ore dopo l'annuncio

Trani - mercoledì 20 agosto 2025
Ha già registrato il sold out sin dalle prime ore dall'annuncio l'evento in Piazza Duomo a Trani che si terrà questa domenica 24 agosto e che per volontà della Fondazione S.E.C.A. sarà interamente gratuito per permettere ad una platea di più ampie dimensioni di poter assistere allo spettacolo, che al di là della disponibilità dei posti a sedere sarà fruibile in una Piazza Duomo liberamente accessibile.

Si tratta dell'attesissima Opera Musical "Actor Dei", dedicata alla vita di Padre Pio, un'opera emozionante, struggente, ispirata alla vita, al messaggio e alla testimonianza di una figura amatissima del cattolicesimo moderno e simbolo di una fede incrollabile, vissuta con coraggio, coerenza e assoluta dedizione.

A dare volto e voce a Padre Pio è Attilio Fontana, attore e musicista di grande sensibilità, capace di restituire con intensità le sfumature complesse di un personaggio carico di umanità e mistero. La rappresentazione si svolge su un palcoscenico imponente, al quale ne farà da sfondo il Gargano, terra natia e spirituale del santo, luogo di preghiera e di battaglie interiori, teatro dei suoi miracoli e delle sue sofferenze. L'opera, di grande impatto visivo e sonoro, si articola in tre grandi momenti drammaturgici che ne scandiscono il significato profondo: la giovinezza di Padre Pio, la sua maturazione spirituale e infine la costruzione dell'ospedale.

"Actor Dei" non è soltanto uno spettacolo, ma un'opera dal forte valore culturale e spirituale, riconosciuta ufficialmente dai Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo come l'unica produzione musicale dedicata a San Pio da Pietrelcina con tale dignità e fedeltà alla sua figura.

La serata, organizzata dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con l'Accademia Musicale Federiciana, è sostenuta da Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Bio Pallino, Corteinfiore e Edil Chiariello.

L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:30, apertura porte ore 20:00; registrazione obbligatoria su www.eventbrite.it. La partecipazione è gratuita.

Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it
