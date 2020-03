Solidarietà ai tempi del Coronavirus, nuove donazioni dalle aziende Mucci e Schinosa

L'emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha fatto scattare una vera e propria solidarietà tra associazioni, imprenditori, enti privati. Non si contano le tante iniziative e donazioni rivolte a chi in queste ore è sul campo in prima linea per contrastare la diffusione dei contagi. Così la nota azienda di confetti Mucci ha deciso di fare una donazione degli inimitabili tenerelli tricolore agli agenti della Polizia locale impegnati nelle attività di presidio ai varchi di filtraggio.Ma non solo. Capece Minutolo dell'azienda vinicola Schinosa ha invece deciso di donare ben 10000 bottiglie tra Moscato secco "Garbino", Aglianico e Laghiglione rosso di Puglia ad un cliente storico di Shangai. Il tutto accompagnato da uno striscione di ringraziamento fatto preparare dai bambini. Con questo gesto simbolico l'azienda tranese intende ringraziare più in generale l'intera Cina, paese che in questo periodo di emergenza ha rinnovato più di altri la propria vicinanza all'Italia con l'invio di mascherine e personale medico.