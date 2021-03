Solidarietà alimentare, si accende la macchina della cooperazione in vista della Pasqua

Attraverso un'operazione di redistribuzione delle economie ottenute dall'ultima misura governativa destinata alla solidarietà alimentare, in vista della Pasqua si è nuovamente accesa la macchina della cooperazione, con aiuti alimentari per garantire vicinanza e sostegno alle famiglie più in difficoltà."Complessivamente - ha dichiarato il sindaco Bottaro - abbiamo impegnato circa 80 mila euro per l'implementazione del progetto annuale di banco alimentare, per i pacchi alimentari e per le esigenze delle famiglie in condizioni di particolare fragilità economico-sociale già in carico al servizio sociale professionale per nuovi bisogni derivanti dall'emergenza pandemica in corso".