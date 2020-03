Sospetto caso di coronavirus a Trani, il Consiglio degli Avvocati chiede la sospensione delle udienze e sanificazione degli ambienti

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani comunica che il Presidente, Avv. Tullio Bertolino, con una nota trasmessa al Tribunale e alla Procura di Trani e alla Corte di Appello di Bari, ha richiesto la sospensione delle udienze e la sanificazione degli ambienti delle sedi del Tribunale.«Ciò che desta preoccupazione - si legge nella nota - è che nella famiglia c'è anche una collega, la quale sarebbe in quarantena. E' chiaro che l'Avvocata in questione ha frequentato le aule di udienza nei giorni passati e il fratello contagiato ha avuto contatti con moltissime persone, tra cui anche qualche avvocato, così come risulta allo scrivente.Non è certo il caso - si legge ancora - di evidenziare la pericolosità della situazione all'interno del Tribunale, luogo in cui la promiscuità è all'ordine del giorno e la violazione delle regole minime di igiene indicate nel catalogo del Ministero della Salute è palese, per cui a parere di questo Consiglio dell'Ordine si renderebbe necessario provvedere ad una sospensione delle udienze ed alla sanificazione di tutti i Palazzi di Giustizia di Trani, con assoluta urgenza, senza attendere altro tempo.Agire diversamente significherebbe mettere a rischio la prosecuzione dell'attività giudiziaria nelle prossime settimane, momento il cui contagio avrà raggiunto molti degli operatori di giustizia, avvocati, magistrati, cancellieri».