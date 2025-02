Il Patto di Cura ed il Sostegno familiare 2025 a Trani, estensione delle misure per 12 mensilità

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1796 del 16 dicembre 2024, la Regione Puglia ha esteso la validità della Misura "Patto di Cura" all'annualità 2025. L'estensione avrà la durata di 12 mensilità a condizione che permangano in capo al destinatario i requisiti di accesso all'intervento disciplinati dall'Avviso Pubblico. La documentazione dovrà essere presentata obbligatoriamente con le seguenti modalità: in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trani; via PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it Per supporto nella presentazione della documentazione richiesta è possibile rivolgersi al Segretariato Sociale collocato presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trani dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ( info tel. 0883 581105). Approfondimenti dal link: https://www.comune.trani.bt.it/Novita/Avvisi/SOSTEGNO-FAMILIARE-E-PATTO-DI-CURA-2025-ESTENSIONE-DELLE-MISURE-PER-12-MENSILITA