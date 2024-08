Sottopasso Via Martiri di Palermo: il potenziamento non impedisce la chiusura

Ancora una volta per la città di Trani "" restadi "" e, purtroppo, neanche tanto piccoli.Adsulla questione lo ha fatto, via Facebook, il: "Nel primo pomeriggio nella nostra città è stato registrato un. In tutti i Comuni si sono registrati problemi di allagamenti. La nostraeraaldi, recentementedella parte impiantistica. Inera intervenuta per lae, nel momento di maggiore intensità delle precipitazioni,. Laè stataed alla fine eradel varco. Ma - ripeto - i livelli d'acqua accumulatasi nella zona del sottopasso sono stati molto al di sotto delle precedenti volte e la situazione è tornata alla normalità in poco tempo" questo il suo messaggio.Si riapre, ancora una volta, la celebre questione del "sottopasso di via Martiri di Palermo", al quale in passato ci si era rivolti anche come "piscina comunale improvvisata o a cielo aperto" tanto per intendersi.Il, come dice anche Ferrante stesso, sarebbe stato infattidella parte impiantistica, tuttavia, data l'eccessiva quantità della precipitazione, si è resa inevitabile la chiusura del varco. Ma allora la domanda che sorge è: come comprende a quale livello una struttura tiene o cede? E soprattutto come effettuare un potenziamento che resista, consentendo l'uso del passaggio, anche quando le condizioni sono così critiche?Potenziamento sicuramente utile, avrebbe infatti permesso di ripristinare rapidamente la situazione e di tenere i livelli d'acqua accumulatasi al di sotto delle precedenti volte, ma duole dire forse non abbastanza da impedire il panico: come già raccontato, infatti, unache transitavaè rimastadalleDa aggiungere al già amaro quadro sono anche le situazioni di altre vie della città, dove disagi e allagamenti, se pur minori, non sarebbero affatto mancati.