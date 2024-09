Sparatoria in piazza della Repubblica, ferito un 28enne di Trani

È un ragazzo didi Trani la persona che all'alba di domenica 8 settembre è stata raggiunta dain piazza della Repubblica, nei pressi del bar Odeon. Il giovane ferito dopo essere stato protetto da alcuni presenti e condotto prima su via Cavour e poi su via Umberto (come dimostrano le numerose tracce ematiche trovate sul marciapiede) si è recato spontaneamente al Pronto Soccorso di Trani dove poi con un'ambulanza è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Andria. Il giovane ha riportato una ferita da arma da fuoco all'inguine con foro di uscita sul gluteo oltre che una frattura al piede. La ferita non ha lacerato i grandi vasi dunque le sue condizioni non sono giudicate gravi. Al momento si trova ancora al Pronto Soccorso del nosocomio andriese per i necessari accertamenti.Al momento non si conoscono i motivi della sparatoria, nessuna pista è esclusa: gli aggressori sarebbero giunti a bordo di un'Audi di colore grigio, non si escluda possa essere stata rubata, e avrebbero iniziato a sparare. Sul posto sono in corso i rilievi dell'Unità Scientifica dei Carabinieri. Fondamentali ai fini dell'indagine anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali della zona. L'intero tratto di strada compreso tra corso vittorio Emanuele e via Cavour è stato chiuso con nastro segnaletico.