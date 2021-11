Spese per primo soccorso ad animali feriti: i dubbi di Maria Grazia Cinquepalmi

"Qui gatta ci cova" direbbe...il commissario Rex: circa 10mila euro per "Prestazioni di primo soccorso eseguite a luglio e agosto del 2020, su 2 gatti e un cane feriti". La segnalazione è dell'ex consigliere comunale Maria Grazia Cinquepalmi, di certo amica degli animali come daltronde tutti noi, che però leggendo una serie di determine dirigenziali (quelle segnalate non sono le uniche, infatti, riguardanti simili casi e simili cifre per gatto rosso, gatta grigia tigrata, gatto grigio tigrato, cane bianco e nero, gatto investito, affidate ad uno studio professionale associato) qualche domanda se la pone."Chissà cosa sarà capitato agli sfortunati animali per arrivare ad una simile cifra, e soprattutto chissà come avrà fatto oggi, il dirigente, a distanza di un anno, ad accertare la corretta esecuzione delle prestazioni sui 3 infortunati e ed autorizzare la liquidazione con atto del 29/10/2021. Qui gatta ci cova, a questo punto ci vorrebbe il commissario Rex".