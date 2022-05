Spiagge e Fondali Puliti, presentazione di libri e laboratori di pittura per bimbi e ragazzi

Nell'ambito della campagna nazionale di Legambiente Onlus "Spiagge e Fondali Puliti", dedicata alla tutela del nostro mare, la nostra città ha assunto un ruolo da protagonista attraverso l'organizzazione di due grandi clean up: giovedì 12 Maggio in zona costa nord e Vasca di Boccadoro, con la partecipazione di oltre 40 giovani studenti provenienti da Finlandia, Polonia e Italia impegnati in uno scambio giovanile Erasmus+ e delle sentinelle ambientali, grandissima risorsa per la città, e venerdì 13 Maggio in zona costa sud in direzione Conche, con la partecipazione delle classi quarte del Liceo Classico delle Scienze Umane "De Sanctis" impegnate nel percorso di PCTO con Legambiente Trani.Venerdì sera grande partecipazione sul Lungomare C. Colombo per la presentazione della rassegna letteraria "ESC Trani Social Street - Books" con la libreria Luna di Sabbia. La presentazione del libro "Frammenti di Murgia" a cura di Chiara Cannito, Filippo Tito e Giuseppe Carlucci ha fatto da apripista a una serie di eventi che per tutta l'estate saranno a itinerare tra strade e piazze della città, con lo scopo di rigenerare e far rivivere gli spazi, rendendoli luoghi di espressione artistica e culturale libera.Si è svolto, inoltre, sabato pomeriggio presso il Caffè Corsaro un laboratorio di pittura con acquerelli coadiuvato dall'artista locale Laura Santomauro, che ha visto la partecipazione di circa 30 bimbi e ragazzi tranesi e anche di una famiglia ucraina, nell'ambito del progetto europeo ESC "Trani Social Street" con partner la Città di Trani e del progetto di Legambiente Puglia "Scuola Corsara".L'arte diviene così ponte tra età, generazioni, stati e culture, un modo per esprimere completamente sé stessi, senza giudizio alcuno e strumento di scambio, partecipazione e aggregazione.Un grande ringraziamento agli assessori alla cultura Francesca Zitoli e alla transizione ecologica Pierluigi Colangelo che hanno preso parte alle iniziative, ai volontari, ai dirigenti, professori e studenti delle scuole coinvolte, alle sentinelle ambientali e agli operatori AMIU per il tempestivo supporto nella raccolta, agli autori e artisti intervenuti e a Luna di Sabbia, sempre disponibile e sensibile ai temi ambientali e dell'inclusione sociale.Ma non è finita qui! Le attività di Legambiente Trani non si fermano: continuano le rassegne di ESC "Trani Social Street", le attività di monitoraggio del territorio, i clean up e le attività di sensibilizzazione e di plogging. E' possibile seguire Legambiente Trani sui social (facebook e instagram) per restare sempre informati di tutte le iniziative. Solo attraverso la costituzione di una rete sempre più ampia e partecipata sarà possibile tutelare l'ambiente e la nostra città. Insieme per fare la differenza!