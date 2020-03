Stop ai furbetti della guida: nuovo varco di filtraggio nei pressi di via Duchessa d'Andria

Basta ai furbetti che arrivano a Trani da Andria, attualmente città della Bt con il maggior numero di contagi. Il Comune di Trani ha predisposto l'aggiunta di un nuovo varco di filtraggio sulla strada provinciale 1, al km2, all'altezza della deviazione per via Duchessa d'Andria. Questo varco si aggiunge a quello già esistente qualche metro più avanti nei pressi del carcere per controllare ancora meglio gli accessi da Andria.Qualche automobilista, infatti, arrivava in via Duchessa d'Andria per poi svoltare nelle stradine di campagna, eludendo ai controlli delle forze dell'ordine.«Stiamo vietando l'accesso al parco di via Polonia e alla parte retrostante l'ingresso di villa Bini, in virtù della nuova ordinanza del ministro della salute, i cui contenuti sono consultabili sulla pagina della Città di Trani e sul sito del Comune di Trani» - le parole di commento del sindaco. «Non fate la corsa ai supermercati, utilizzate i servizi di domicilio messi a disposizione dai commercianti. L'elenco aggiornato è disponibile sulla pagina della Città di Trani e dello SmartDuc Trani oltre che sui rispettivi siti».